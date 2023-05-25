РИА Новости: более 500 иностранных наемников находятся в подконтрольной ВСУ части Херсонской области

Более 500 иностранных наемников из «Кавказского легиона», «Грузинского легиона» и «Батальона имени Шейха Мансура» на данный момент находятся на правобережье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил агентству РИА Новости источник из ВС РФ.
В состав ударной группы также входят выходцы из Польши и Великобритании. Боевики разместились в частных домах, отнятых у местных жителей, по 10 человек в каждом. Сотня из них находится в Чернобаевке, а еще триста в селах Саблуковка, Дудчаны и Качкаровка.
Ранее стало известно, что наемников из Великобритании начали вербовать на сайтах с работой. Откликнувшимся на вакансию предлагают выплату в размере 20 тысяч фунтов и гражданство Королевства.