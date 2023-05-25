РИА Новости: более 500 иностранных наемников находятся в подконтрольной ВСУ части Херсонской области

В состав ударной группы также входят выходцы из Польши и Великобритании. Боевики разместились в частных домах, отнятых у местных жителей, по 10 человек в каждом. Сотня из них находится в Чернобаевке, а еще триста в селах Саблуковка, Дудчаны и Качкаровка.