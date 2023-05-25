Коня на скаку остановит: Вор из США одумался после воспитательной лекции продавщицы

Продавщица одного из небольших калифорнийских магазинов в Соединенных Штатах Америки решила самостоятельно наказать грабителя. На фоне экономического кризиса в США совершается все большее количество краж. Об этом пишет 5-tv.ru.
После совершения ограбления продавщица выбежала на улицу и быстро села за руль автомобиля. Женщине удалось догнать злоумышленника и остановить посредством удара бампером о корпус его велосипеда. Когда вор оказался на земле, работница магазина вышла из транспортного средства и принялась читать ему нотации. Грабитель после лекций о морали помог собрать разбросанные по дороге продукты, оставил их на обочине и уехал восвояси.
Ранее сообщалось, что с января по март 2023 года количество исполнительных производств по взысканию задолженности с физлиц в пользу банков достигло 14,4 миллиона. В первом квартале 2022 года этот показатель был на 25% ниже.