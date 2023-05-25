Коня на скаку остановит: Вор из США одумался после воспитательной лекции продавщицы

После совершения ограбления продавщица выбежала на улицу и быстро села за руль автомобиля. Женщине удалось догнать злоумышленника и остановить посредством удара бампером о корпус его велосипеда. Когда вор оказался на земле, работница магазина вышла из транспортного средства и принялась читать ему нотации. Грабитель после лекций о морали помог собрать разбросанные по дороге продукты, оставил их на обочине и уехал восвояси.