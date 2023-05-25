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Адмирал Селиванов рассказал, чем опасны атаки БПЛА ВСУ на российские корабли

Армия
Адмирал Селиванов рассказал, чем опасны атаки БПЛА ВСУ на российские корабли

Адмирал Валентин Селиванов заявил, что одиночные атаки беспилотных катеров на корабли Черноморского флота не являются значительной угрозой, если на этом корабле установлены пулеметы. Об этом сообщает издание «Известия».

Комментируя недавнюю атаку на судно «Иван Хурс» он отметил, что разведывательный корабль не предназначен для боя и такое нападение может представлять серьезную угрозу для плавательного средства.

Поэтому, в опасных районах, где могут быть использованы беспилотные надводные аппараты, необходимо предпринимать меры для защиты кораблей. Эксперт считает, что с этой задачей могут справиться ракетные катера, корветы или более крупные корабли.

Ранее СМИ сообщали, что ВСУ применили три беспилотных катера в попытке уничтожить корабль «Иван Хурс» в районе пролива Босфор. Однако, при попытке приблизиться к судну, были ликвидированы.
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