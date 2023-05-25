Президент Республики Сербской Милорад Додик: Мы не откажемся от России из-за давления Запада

Текущая политика Запада гласит, что если какая-то страна не с ним, то, значит, против него, а Республика Сербская не поддерживает такого отношения к своим союзникам. Также со стороны западных стран неоднократно поступали требования о прекращении отношений с Россией, однако государство отказывается следовать им, потому что не видит смысла в прекращении сотрудничества, приводит слова Додика RT.