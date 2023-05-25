Актриса МХТ им. Чехова Ольга Яковлева получила награду «За заслуги в культуре и искусстве»

Народная артистка России Ольга Яковлева награждена орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин 24 мая 2023 года. Об этом пишет газета «Культура».
Яковлева удостоена государственной награды за вклад в развитие российсого искусства и культуры и плодотворную многолетнюю деятельность. Соответствующей информацией поделился Московский Художественный театр имени А. П. Чехова и поздравил от души актрису.
Ранее телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала общественности, что для быстрой смены облика она прибегает к использованию париков. Спортсменка заявила, что частое изменение образа может вредить волосам, поэтому искусственные прически являются удобным способом перевоплощения.