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Эксперты рассказали, что может означать неприятный вкус во рту

Общество
Эксперты рассказали, что может означать неприятный вкус во рту

Неприятный привкус во рту, в случае если вы уже почистили свои зубы, может быть симптомом нескольких заболеваний. Издание MAXIM выяснило, что может означать каждый вкус.

Горький вкус обычно связан либо с прогрессирующим кариесом, либо означает проблемы печени, желудка и желчного пузыря. Также, стоит вспомнить, не употребляли ли вы новые таблетки, ведь как раз они и могут вызывать горечь во рту.

Соленый вкус сигнализирует об обезвоживании организма, или же означает начало синусита. Пейте побольше воды и ешьте сочные фрукты.

Сладкий привкус говорит о переизбытке глюкозы. Если к сладкому привкусу добавляется частое мочеиспускание, жажда и ацетоновый запах мочи, то стоит обязательно провериться на диабет.

Металлический привкус либо говорит о воспалении в полости рта, либо сигнализирует о внутреннем кровотечении. Люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта также часто говорят о привкусе железа.

Кислый вкус намекает на заболевания ЖКТ, например, язву желудка или обострение гастрита.

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