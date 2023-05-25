Эксперты рассказали, что может означать неприятный вкус во рту

Неприятный привкус во рту, в случае если вы уже почистили свои зубы, может быть симптомом нескольких заболеваний. Издание MAXIM выяснило, что может означать каждый вкус.
Горький вкус обычно связан либо с прогрессирующим кариесом, либо означает проблемы печени, желудка и желчного пузыря. Также, стоит вспомнить, не употребляли ли вы новые таблетки, ведь как раз они и могут вызывать горечь во рту.
Соленый вкус сигнализирует об обезвоживании организма, или же означает начало синусита. Пейте побольше воды и ешьте сочные фрукты.
Сладкий привкус говорит о переизбытке глюкозы. Если к сладкому привкусу добавляется частое мочеиспускание, жажда и ацетоновый запах мочи, то стоит обязательно провериться на диабет.
Металлический привкус либо говорит о воспалении в полости рта, либо сигнализирует о внутреннем кровотечении. Люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта также часто говорят о привкусе железа.
Кислый вкус намекает на заболевания ЖКТ, например, язву желудка или обострение гастрита.
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