Миллионы россиян попали в кредитную кабалу

Это на 25% больше, чем в первом квартале 2022 года. В сравнении с 2020 годом, когда количество дел составляло 7,6 миллиона, и с 2021 годом, когда оно достигло 9,6 миллиона, а также с прошлым годом, когда было 11,5 миллиона, рост оказался значительным. Общая сумма долгов по этим делам составляет около 2 трлн рублей, что сопоставимо с аналогичными периодами предыдущих лет. Больше всего неплательщиков приходится на Башкортостан, Краснодарский и Красноярский края, а также на Московскую и Свердловскую области.