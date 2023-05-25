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Миллионы россиян попали в кредитную кабалу

Общество
Миллионы россиян попали в кредитную кабалу

Издание «Известия» сообщило, что за период с января по март текущего года число исполнительных производств о взыскании задолженности с физических лиц в пользу банков достигло 14,4 миллионов.

Это на 25% больше, чем в первом квартале 2022 года. В сравнении с 2020 годом, когда количество дел составляло 7,6 миллиона, и с 2021 годом, когда оно достигло 9,6 миллиона, а также с прошлым годом, когда было 11,5 миллиона, рост оказался значительным. Общая сумма долгов по этим делам составляет около 2 трлн рублей, что сопоставимо с аналогичными периодами предыдущих лет. Больше всего неплательщиков приходится на Башкортостан, Краснодарский и Красноярский края, а также на Московскую и Свердловскую области.

Ранее СМИ сообщили, что число имеющих кредиты россиян выросло в два раза за последние 14 лет. В текущем году их число повысилось до 46%.
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