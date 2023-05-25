Полковник Дуглас Макгрегор рассказал об отсутствии выбора у России из-за США

Изначально США не были заинтересованы в том, чтобы вести опосредованную войну с Россией и не собирались спонсировать вооруженный конфликт. Однако политика Вашингтона, построенная на продвижении каких-то своих идей, которые иногда Белый дом сам до конца не может четко сформулировать, привела к тому, что у России просто не осталось выбора в этом вопросе.