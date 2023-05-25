Полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США зачастую не учитывают какие-либо интересы кроме своих в вопросах внешней политики.
Изначально США не были заинтересованы в том, чтобы вести опосредованную войну с Россией и не собирались спонсировать вооруженный конфликт. Однако политика Вашингтона, построенная на продвижении каких-то своих идей, которые иногда Белый дом сам до конца не может четко сформулировать, привела к тому, что у России просто не осталось выбора в этом вопросе.
Ранее сообщалось, что Макгрегор предсказал провал контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, наступление ВСУ априори окажется неудачным после чего Россия должна будет предпринять ответные меры. Это станет причиной, по которой Харьков и Одесса войдут в состав России.