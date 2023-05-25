Кардиолог Олег Варфоломеев рассказал о самом доступном напитке для предотвращения тромбоза

Врач-кардиолог Олег Варфоломеев рассказал о напитке, способном предотвратить образование гелеобразных сгустков в крови. Эта жидкость настолько распространена и доступна, что каждый может обнаружить ее у себя дома. Об этом пишет «МедикФорум».
Этим простым напитком является обычная вода. Ее употребление в достаточных объемах способно поддерживать достаточный объем крови и помогать нормальному кровообращению.
Вода разбавляет концентрацию фибриногенов и тромбоцитов, препятствуя образованию тромбов. К тому же достаточное количество жидкости поддерживает корректную работу почек, помогая фильтровать отходы и токсины из крови.
Касательно объемов потребления воды в день, Варфоломеев посоветовал придерживаться стандартной схемы – два литра, однако стоит учитывать особенности организма и вносить некоторые корректировки.
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