Кардиолог Олег Варфоломеев рассказал о самом доступном напитке для предотвращения тромбоза

Врач-кардиолог Олег Варфоломеев рассказал о напитке, способном предотвратить образование гелеобразных сгустков в крови. Эта жидкость настолько распространена и доступна, что каждый может обнаружить ее у себя дома. Об этом пишет «МедикФорум».