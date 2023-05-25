Гастроэнтеролог Губанова рассказала о необычных причинах появления гастрита

Врач-терапевт и гастроэнтеролог Ирина Губанова сообщила, что неправильное питание и вредные привычки являются наиболее распространенными причинами гастрита. Об этом рассказало издание «Газета.ру».
Симптомы гастрита могут проявляться разнообразно: от распирающей, ноющей или давящей боли в верхней половине живота до тошноты, рвоты, изжоги, отрыжки, снижения аппетита, тяжести в желудке, неприятного привкуса и запаха изо рта.
Основной причиной гастрита является нарушение питания - нерациональное и несбалансированное, частые перекусы или редкий обильный прием пищи, употребление слишком горячих или холодных блюд, быстрая еда, «сухомятка», злоупотребление углеводами, жирами или растительной пищей. Обилие копченой, острой пищи и специй в рационе также может негативно сказаться на желудке.
Вторым фактором, влияющим на развитие гастрита, является нарушение нервной системы, что приводит к функциональным расстройствам желудка. Кроме того, гастрит может быть вызван инфекцией, вызванной бактерией хеликобактер пилори, а также длительным употреблением нестероидных противовоспалительных препаратов и вредными привычками, включая алкоголь и курение.
Ранее врач-гастроэнтеролог Юлия Куликова рассказала о правильном питании при гастрите. Она рекомендует есть вареную пищу.