Гастроэнтеролог Губанова рассказала о необычных причинах появления гастрита

Вторым фактором, влияющим на развитие гастрита, является нарушение нервной системы, что приводит к функциональным расстройствам желудка. Кроме того, гастрит может быть вызван инфекцией, вызванной бактерией хеликобактер пилори, а также длительным употреблением нестероидных противовоспалительных препаратов и вредными привычками, включая алкоголь и курение.