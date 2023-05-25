Эксперты рассказали о смертельных сочетаниях алкоголя

Самой худшей комбинацией принято считать водку с красным вином. Вот где кроется дьявол. В раздраженном танинами из вина желудке, который начинает активно всасывать более крепкий напиток. Никогда даже не думайте о таком «коктейле», ведь откачивать и помогать вам придется вашим близким, а то и того хуже, скорой помощи.