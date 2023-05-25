Эксперты рассказали о смертельных сочетаниях алкоголя

Эксперты из издания MAXIM рассказали о самых опасных сочетаниях алкоголя и объяснили, чем такая комбинация грозит.
Так, классический коктейль водка и пиво хоть и является бессмертной классикой, но за счет содержания углекислоты в напитке отправит вас в глубокий нокаут уже после пары стаканов. Отвратительное похмелье гарантировано.
Сочетание пива и вина – это пример крайне токсичной дружбы. С одной стороны, напиться получится гораздо быстрее, с другой же, у вас не получится избежать алкогольного отравления. Не мешайте два культовых напитка, а предпочтите что-то одно.
Настойки на анисе и ликеры вызывают лишь головную боль на утро и отвратительное похмелье на весь день. Сладость ликера и сивушность травяного настоя гарантируют вам мерзкие последствия веселья.
Самой худшей комбинацией принято считать водку с красным вином. Вот где кроется дьявол. В раздраженном танинами из вина желудке, который начинает активно всасывать более крепкий напиток. Никогда даже не думайте о таком «коктейле», ведь откачивать и помогать вам придется вашим близким, а то и того хуже, скорой помощи.
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