Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Новейший российский пистолет «Удав» начнут выпускать в июне

Армия
Новейший российский пистолет «Удав» начнут выпускать в июне

Первая партия новых российских пистолетов «Удав» под патрон 9×21 мм будет собрана на Ижевском механическом заводе (Ижмех) в середине июня. Об этом сообщает издание MK.RU.

Затем пистолеты пройдут контрольные испытания, и если результаты подтвердят заявленные технические характеристики, Ижмех начнет полномасштабное серийное производство, а пистолеты будут поставлены в войска.

Ведущий инженер-конструктор предприятия, заслуженный конструктор РФ Владимир Ярыгин, будет курировать производство.

Пистолетный комплекс «Удав» - это новый 9-миллиметровый самозарядный пистолет, который успешно прошел опытную войсковую эксплуатацию. По словам разработчиков, новые конструктивные решения дают ему технические преимущества перед зарубежными конкурентами, такими как CZ, Glock, Walther и Colt.

Ранее СМИ сообщили, что российские войска в ближайшее время получат новое самоходное артиллерийское орудие 2С25М. Поставки планируют начать в 2024 году.
россия пистолет Удав Пистолет "Удав" удав пистолет пистолеты
Военкоры ФАН