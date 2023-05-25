Новейший российский пистолет «Удав» начнут выпускать в июне

Пистолетный комплекс «Удав» - это новый 9-миллиметровый самозарядный пистолет, который успешно прошел опытную войсковую эксплуатацию. По словам разработчиков, новые конструктивные решения дают ему технические преимущества перед зарубежными конкурентами, такими как CZ, Glock, Walther и Colt.