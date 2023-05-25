Новейший российский пистолет «Удав» начнут выпускать в июне

Первая партия новых российских пистолетов «Удав» под патрон 9×21 мм будет собрана на Ижевском механическом заводе (Ижмех) в середине июня. Об этом сообщает издание MK.RU.
Затем пистолеты пройдут контрольные испытания, и если результаты подтвердят заявленные технические характеристики, Ижмех начнет полномасштабное серийное производство, а пистолеты будут поставлены в войска.
Ведущий инженер-конструктор предприятия, заслуженный конструктор РФ Владимир Ярыгин, будет курировать производство.
Пистолетный комплекс «Удав» - это новый 9-миллиметровый самозарядный пистолет, который успешно прошел опытную войсковую эксплуатацию. По словам разработчиков, новые конструктивные решения дают ему технические преимущества перед зарубежными конкурентами, такими как CZ, Glock, Walther и Colt.
Ранее СМИ сообщили, что российские войска в ближайшее время получат новое самоходное артиллерийское орудие 2С25М. Поставки планируют начать в 2024 году.