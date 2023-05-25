Эксперты предупредили россиян о новом способе обмана мошенниками

Юрист Иван Соловьев рассказал о новом способе, с помощью которого мошенники обманывают людей.
Новый метод обмана заключается в том, что жертве пишет или звонит мошенник, представляющийся сотрудником банка. Он говорит, что данные и средства жертвы под угрозой, поэтому необходимо из защитить, ответив на соответствующие вопросы. В случае, если жертва сомневается и не верит, мошенник предлагает провести звонок по видеосвязи, где на экране появляется человек в соответствующей одежде, находящийся в похожей на настоящую обстановке. После такого «правдивого» контакта жертва говорит нужную мошенникам информацию и теряет свои деньги, информирует «Прайм».
Ранее сообщалось, что эксперт Шамиль Магомедов рассказал о том, как мошенники начали использовать нейросети для обмана граждан. Аферисты звонят своим жертвам и изменяют голос с помощью нейросетей, которые создают искусственные помехи во время звонка, что мешает определить преступника.