Эксперты предупредили россиян о новом способе обмана мошенниками

Новый метод обмана заключается в том, что жертве пишет или звонит мошенник, представляющийся сотрудником банка. Он говорит, что данные и средства жертвы под угрозой, поэтому необходимо из защитить, ответив на соответствующие вопросы. В случае, если жертва сомневается и не верит, мошенник предлагает провести звонок по видеосвязи, где на экране появляется человек в соответствующей одежде, находящийся в похожей на настоящую обстановке. После такого «правдивого» контакта жертва говорит нужную мошенникам информацию и теряет свои деньги, информирует «Прайм».