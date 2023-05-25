Роспотребнадзор рассказал, кому стоит отказаться от употребления суши и роллов

Ведомство отмечает, что неправильное приготовление и нарушение гигиенических норм могут повысить риск отравления, симптомами которого являются головная боль, слабость и тошнота. Кроме того, высокая концентрация соли может привести к гипертонии и заболеванию почек и суставов, а избыток йода — к сбоям в работе щитовидной железы и изменению гормонального фона.