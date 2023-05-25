Роспотребнадзор рассказал, кому стоит отказаться от употребления суши и роллов

Роспотребнадзор рекомендует отказаться от употребления роллов и суши при сахарном диабете, острых инфекционных заболеваниях, а также гастрите, холецистите, панкреатите и других заболеваниях ЖКТ.
Ведомство отмечает, что неправильное приготовление и нарушение гигиенических норм могут повысить риск отравления, симптомами которого являются головная боль, слабость и тошнота. Кроме того, высокая концентрация соли может привести к гипертонии и заболеванию почек и суставов, а избыток йода — к сбоям в работе щитовидной железы и изменению гормонального фона.
Тем не менее, блюда из сырой рыбы, такие как суши и роллы, содержат микроэлементы и витамины - кальций, магний, калий, фосфор, йод, а также элементы групп А, В, К и С.
Ранее СМИ сообщили, что в одном из суши-баров Шанхая клиентке подали ядовитого осьминога. В инциденте разбираются правоохранительные органы.