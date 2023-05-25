Исследователи предупредили о высокой вероятности появления смертельных цунами из-за глобального потепления

Ученые, пробурившие керны отложений в Антарктиде, обнаружили, что в предыдущие периоды глобального потепления три и 15 миллионов лет назад рыхлые слои отложений соскальзывали после формирования, вызывая массивные цунами. Об этом пишет Planet Today.
Гигантские волны в прошлые годы неслись к Южной Америке, Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии. В современных климатических реалиях такая ситуация может повториться. Высота вызываемых оползнями волн неизвестна, однако относительно недавние цунами у Ньюфаундленда и Папуа-Новой Гвинеи были имели высоту 15 метров и унесли жизни 28 и 2200 человек соответственно.
Исследователи предупредили, что повышение глобальной температуры может в итоге спровоцировать таяние ледников, которые, в свою очередь высвободят большое количество слоев отложений, что создаст вероятность появления новых оползней и смертоносных цунами.
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