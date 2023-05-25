Исследователи предупредили о высокой вероятности появления смертельных цунами из-за глобального потепления

Гигантские волны в прошлые годы неслись к Южной Америке, Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии. В современных климатических реалиях такая ситуация может повториться. Высота вызываемых оползнями волн неизвестна, однако относительно недавние цунами у Ньюфаундленда и Папуа-Новой Гвинеи были имели высоту 15 метров и унесли жизни 28 и 2200 человек соответственно.