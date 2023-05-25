Названы домашние животные, доступные для людей с аллергией

Издание MEN TODAY выяснило, от каких домашних любимцев у аллергиков не возникнут проблемы.
Лучшим выбором станут шиншиллы, ведь они не линяют, а количество потовых и сальных железы у них заметно ниже, чем у остальных грызунов.
Из кошек, на которых аллергики реже реагируют были названы породы сибирская, русская голубая, сфинксы и корниш-рексы. Отдельно отмечается, что при аллергии исключительно на кошек, животное заводить ни в коем случае нельзя.
Наиболее гипоаллергенными собаками считаются пудели, шнауцеры и китайские хохлатые.
Идеальным вариантом для аллергика станут рыбы, которые живут в аквариумах, что не позволяет аллергенам проникнуть в организм.
Ранее врач Анастасия Браун рассказала аллергикам, как можно обезопасить себя от пыльцы.