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Названы домашние животные, доступные для людей с аллергией

Общество
Названы домашние животные, доступные для людей с аллергией

Издание MEN TODAY выяснило, от каких домашних любимцев у аллергиков не возникнут проблемы.

Лучшим выбором станут шиншиллы, ведь они не линяют, а количество потовых и сальных железы у них заметно ниже, чем у остальных грызунов.

Из кошек, на которых аллергики реже реагируют были названы породы сибирская, русская голубая, сфинксы и корниш-рексы. Отдельно отмечается, что при аллергии исключительно на кошек, животное заводить ни в коем случае нельзя.

Наиболее гипоаллергенными собаками считаются пудели, шнауцеры и китайские хохлатые.

Идеальным вариантом для аллергика станут рыбы, которые живут в аквариумах, что не позволяет аллергенам проникнуть в организм.

Ранее врач Анастасия Браун рассказала аллергикам, как можно обезопасить себя от пыльцы.
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