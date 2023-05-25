Российский тяжелоатлет Кокляев рассказал, сколько раз в неделю надо ходить в зал, чтобы мышцы начали расти

Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике и абсолютный рекордсмен по становой тяге Михаил Кокляев рассказал, сколько раз в неделю нужно посещать спортивный зал, если вы хотите увидеть рост своих мышц.
Как сообщает издание MEN TODAY, тренироваться чересчур много не стоит, ведь это может привести к перенапряжению и травмам.
«Это может привести к быстрому эмоциональному выгоранию, после которого вы вообще не захотите заниматься», - заявил Кокляев.
Лучшим графиком он назвал следующую комбинацию: тяжелый день – легкий день – отдых. Так вы сможете не только достичь прогресса, но и не допустить перенапряжения организма.
«Без тренировок и правильного питания ничего не получится», - напомнил спортсмен о бессмысленности в расчете только на спортивные добавки и медикаменты.
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