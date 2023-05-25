Экс-глава США Дональд Трамп поздравил нового кандидата на президентских выборах

Выдвижение в кандидаты на президентских выборах обеспечит Десантису получение жизненно необходимого в его политической карьере опыта, который позволит ему развиваться и понимать всю суть его работы, поздравил Трамп коллегу в своих социальных сетях. Он отметил, что Десантису предстоит столкнуться с большим количеством нападок со стороны коммунистов, марксистов и других радикалов.