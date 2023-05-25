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Экс-глава США Дональд Трамп поздравил нового кандидата на президентских выборах

Политика
Экс-глава США Дональд Трамп поздравил нового кандидата на президентских выборах

Губернатор Флориды Рон Десантис получил поздравление после своего выдвижения на пост кандидата в президенты США от экс-лидера Штатов Дональда Трампа.

Выдвижение в кандидаты на президентских выборах обеспечит Десантису получение жизненно необходимого в его политической карьере опыта, который позволит ему развиваться и понимать всю суть его работы, поздравил Трамп коллегу в своих социальных сетях. Он отметил, что Десантису предстоит столкнуться с большим количеством нападок со стороны коммунистов, марксистов и других радикалов.

Ранее сообщалось, что Десантис подал официальную заявку на выдвижение в кандидаты на предстоящих президентских выборах, которые состоятся в 2024 году. До этого главными кандидатами были действующий президент США Джо Байден и Трамп.
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