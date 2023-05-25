Американские исследователи выявили связь между хроническим голодом и замедлением старения

Ученые из Мичиганского университета провели опыт, в котором пытались отследить влияние голода на процессы старения в организме. Эксперимент на мушках показал впечатляющие результаты. Об этом пишет Planet Today.
Ранние исследования показывали, что при переводе насекомых на интервальное голодание с продуктами, содержащими низкое количество BCAA (аминокислоты с разветвленной цепью, снижающие чувство голода), они при более позднем приеме пищи съедали больше пищи, отдавая предпочтение продуктам с высоким содержанием белка, а не углеводов, что сигнализировало о желании мушек питаться по потребностям, а не из удовольствия.
Мичиганские ученые напрямую активировали вызывающие голод нейроны дрозофил и обнаружили, что стимулированные голодом мухи жили дольше. Заключение исследователей состоит в том, что именно само мотивированное состояние голода помогает замедлить процессы старения, а не доступность и энергетические характеристики диеты.
Образующиеся при нехватке BCAA модифицированные белки (гистоны) могут выступать связующим звеном между диетой, реакцией на голод и старением. Таким образом, хронический голод выступает адаптивной реакцией, опосредованной изменениями белков в нервных связях, что и замедляет старение. Тем не менее, требуется ряд дополнительных исследований для подтверждения данных выводов.
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