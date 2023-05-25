Американские исследователи выявили связь между хроническим голодом и замедлением старения

Ранние исследования показывали, что при переводе насекомых на интервальное голодание с продуктами, содержащими низкое количество BCAA (аминокислоты с разветвленной цепью, снижающие чувство голода), они при более позднем приеме пищи съедали больше пищи, отдавая предпочтение продуктам с высоким содержанием белка, а не углеводов, что сигнализировало о желании мушек питаться по потребностям, а не из удовольствия.