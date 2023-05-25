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Диетолог Королева: о чем говорит тяга к сладкому в пожилом возрасте

Общество
Диетолог Королева: о чем говорит тяга к сладкому в пожилом возрасте

Врач-терапевт Маргарита Королева сообщила, что тяга пожилых людей к сладкому может быть связана с эмоциональными проблемами. Об этом рассказало издание «Известия».

Специалист объяснила, что у старых людей может возникать чувство одиночества и неудовлетворенности жизнью, а также беспокойство из-за отсутствия регулярного общения с близкими и родственниками.

Сладости, как отметила доктор, могут стать своего рода антидепрессантом, который помогает улучшить настроение. Однако Королева предупредила, что чрезмерное потребление таких продуктов в пожилом возрасте может привести к риску развития сахарного диабета и набору лишнего веса.

Ранее диетолог Наталия Гридина рассказала об опасности покупного майонеза. Дело в том, что этот продукт содержит большое количество трансжиров.
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