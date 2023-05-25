Диетолог Королева: о чем говорит тяга к сладкому в пожилом возрасте

Сладости, как отметила доктор, могут стать своего рода антидепрессантом, который помогает улучшить настроение. Однако Королева предупредила, что чрезмерное потребление таких продуктов в пожилом возрасте может привести к риску развития сахарного диабета и набору лишнего веса.