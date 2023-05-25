Берегите уши: Эксперты назвали главную опасность ватных палочек

Врачи-отоларингологи рассказал о том, почему не стоит пользоваться ватными палочками для того, чтобы чистить уши.
Ватные палочки изначально не были предназначены для того, чтобы использовать их для чистки ушей. При неаккуратном использовании они могут повредить барабанную перепонку и нарушить слух, заявили эксперты в эфире телеканала «Россия 1».
Они отметили, что уши не нуждаются в постоянном или частом очищении, поэтому нет необходимости прибегать к этому регулярно, рискуя своими барабанными перепонками.
Ранее сообщалось, что врач Александр Мясников рассказал людям, страдающим гипертонией, как сэкономить на лекарствах. По словам специалиста, многие доктора выписывают гипертоникам комбинированные лекарства, которые стоят дорого, а найти их тяжело. Поэтому лучше покупать составляющие этих комплексов по отдельности, так как это выйдет дешевле.