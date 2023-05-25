Берегите уши: Эксперты назвали главную опасность ватных палочек

Ранее сообщалось, что врач Александр Мясников рассказал людям, страдающим гипертонией, как сэкономить на лекарствах. По словам специалиста, многие доктора выписывают гипертоникам комбинированные лекарства, которые стоят дорого, а найти их тяжело. Поэтому лучше покупать составляющие этих комплексов по отдельности, так как это выйдет дешевле.