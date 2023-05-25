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Телеведущая Ляйсан Утяшева призналась, что она «оборотень» из мира волос

Общество
Телеведущая Ляйсан Утяшева призналась, что она «оборотень» из мира волос

Российская спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева раскрыла россиянам секрет быстрой перемены своего образа. Об этом сообщило издание The Voice Mag

Так, она призналась, что не чурается использования париков, ради быстрой смены облика.

«Я очень давно использую парики и не считаю это зазорным», - заявила Утяшева.

Ведущая также отметила, что постоянные смены стилей причесок могут навредить волосам. Использование париков, по ее мнению, не только позволяет за секунду перевоплотиться, но и радует телезрителей яркими образами.

Ранее Клава Кока резко и кардинально сменила свой образ, напугав своих фанатов.
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