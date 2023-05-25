Пенсионные накопления переведенные в программу ПДС не получат льгот

Это объясняется тем, что налоговые вычеты и софинансирование предоставляются только для личных взносов граждан в ПДС. Эксперты обратили внимание на этот важный нюанс, который был заложен в программе, представленной Минфином и ЦБ. Они отметили, что гражданам придется вкладывать дополнительные средства из своего кармана, чтобы воспользоваться новой программой.