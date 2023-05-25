Пенсионные накопления переведенные в программу ПДС не получат льгот

Сообщается, что при переводе накоплений из обязательной пенсионной системы (ОПС) в программу долгосрочных сбережений (ПДС) на них не будут распространяться льготы. Об этом рассказало издание «Известия».
Это объясняется тем, что налоговые вычеты и софинансирование предоставляются только для личных взносов граждан в ПДС. Эксперты обратили внимание на этот важный нюанс, который был заложен в программе, представленной Минфином и ЦБ. Они отметили, что гражданам придется вкладывать дополнительные средства из своего кармана, чтобы воспользоваться новой программой.
Пенсионные накопления из ОПС, сформированные за счет уплаты определенной суммы работодателями, не попадают под эту программу, так как они являются средствами, сформированными в рамках налогового права. Представители Минфина подтвердили этот вывод, указав, что налоговый вычет и софинансирование будут предоставляться только для личных взносов граждан в ПДС.
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