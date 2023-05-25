Global Times: США боятся свободного мира на основе позиций России и Китая

Альянс Москвы и Пекина представляет для Вашингтона самую главную опасность, так как разрушит все «гегемонистские» намерения и планы США на мировой арене, ведь Америка совершенно не желает терять своего лидерства, пишет Global Times. Если Россия и Китай достигнут прочного и непоколебимого союза, то мир станет более открытым и свободным, что не нравится США.