Global Times: США боятся свободного мира на основе позиций России и Китая

Китайское издание Global Times рассказало, почему США боятся союза России и Китая. Потеря однополярности заставляет Вашингтон испытывать страх.
Альянс Москвы и Пекина представляет для Вашингтона самую главную опасность, так как разрушит все «гегемонистские» намерения и планы США на мировой арене, ведь Америка совершенно не желает терять своего лидерства, пишет Global Times. Если Россия и Китай достигнут прочного и непоколебимого союза, то мир станет более открытым и свободным, что не нравится США.
Ранее сообщалось, что военный эксперт Скотт Риттер заявил о разрушении однополярного мира США. По словам Риттера, в текущей политической ситуации Вашингтон больше не является единственным лидером и многие страны НАТО, которые зависят от Штатов, могут отделиться от него ради собственного союза.