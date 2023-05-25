Ошеломляющая: Стала известна цена новой «Lada Vesta»

Кроме того, Lada Vesta не могла выпускаться без ряда систем, таких как ABS, в отличие от более бюджетной Lada Granta. Сейчас производство «Весты» в Тольятти вновь оснащается ABS. Новая версия автомобиля стартует с двигателем мощностью 90 л. с. (устанавливается на Lada Granta), в то время как предыдущая версия оснащалась двигателем мощностью 106 л. с. Однако теперь у «Весты» новой версии в комплектации Comfort с МКПП появились дисковые тормоза задних колес. В будущем компания также планирует представить версию с двигателем мощностью 106 л. с.