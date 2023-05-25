Ошеломляющая: Стала известна цена новой «Lada Vesta»

Производитель АвтоВАЗ объявил цену на свою новую модель Lada Vesta, произведенную в 2023 году в Тольятти. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
Скоро эти автомобили будут доступны у дилеров по рекомендованной розничной цене (РРЦ) около 1,24 млн руб. за версию седана в комплектации Comfort.
Ранее модель выпускалась в Ижевске с 2015 года до начала кризиса, но производственные возможности компании «Лада-Ижевск» оказались недостаточными для удовлетворения спроса, поэтому производство было перенесено на линию в Тольятти. В феврале 2022 года на заводе начали выпуск новой версии Lada Vesta, однако из-за приостановки работы поставщиков на рынок вышла лишь ограниченная партия автомобилей.
Кроме того, Lada Vesta не могла выпускаться без ряда систем, таких как ABS, в отличие от более бюджетной Lada Granta. Сейчас производство «Весты» в Тольятти вновь оснащается ABS. Новая версия автомобиля стартует с двигателем мощностью 90 л. с. (устанавливается на Lada Granta), в то время как предыдущая версия оснащалась двигателем мощностью 106 л. с. Однако теперь у «Весты» новой версии в комплектации Comfort с МКПП появились дисковые тормоза задних колес. В будущем компания также планирует представить версию с двигателем мощностью 106 л. с.
Ранее СМИ сообщили, что в России резко вырос спрос на новые автомобили. За апрель текущего года дилеры смогли продать 75,6 тыс. машин.