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Названо упражнение из йоги, помогающее быстро сходить в туалет и уменьшить живот

Общество
Названо упражнение из йоги, помогающее быстро сходить в туалет и уменьшить живот

Издание The Voice Mag рассказало об одном упражнении из йоги помогающем сразу и уменьшить живот, и быстро сходить в туалет.

Так, асана или «поза кобры», при которой вы должны лежа на животе встать на руки, держа ноги параллельно земле и поднять корпус до комфортной высоты, поможет вам не только натренировать мышцы живота, но и «сходить по-большому».

Для усложнения упражнения можете поворачивать голову и верхнюю часть спины. Так результат будет гарантирован. Главное, держите в голове основное правило: «Не перенапрягайтесь!». Утомление ведет не только к плохой работе кишечника, но и негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии.

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