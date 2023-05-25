Названо упражнение из йоги, помогающее быстро сходить в туалет и уменьшить живот

Издание The Voice Mag рассказало об одном упражнении из йоги помогающем сразу и уменьшить живот, и быстро сходить в туалет.
Так, асана или «поза кобры», при которой вы должны лежа на животе встать на руки, держа ноги параллельно земле и поднять корпус до комфортной высоты, поможет вам не только натренировать мышцы живота, но и «сходить по-большому».
Для усложнения упражнения можете поворачивать голову и верхнюю часть спины. Так результат будет гарантирован. Главное, держите в голове основное правило: «Не перенапрягайтесь!». Утомление ведет не только к плохой работе кишечника, но и негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии.
Ранее мужчину из Таиланда укусил питон, пока тот сидел в туалете.