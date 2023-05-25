Косметологи ответили на пять важных вопросов про чистку лица

Врачи-косметологи в интервью изданию «Правила Жизни» ответили на пять волнующих вопросов о чистке лица.
Какой бывает чистка?
Сейчас существует пять видов чистки: вакуумная, ультразвуковая, газожидкостная и атравматическая. Ради достижения лучшего результата врач советует комбинировать разные виды, предварительно обсудив это со своим косметологом.
Как понять, что чистка необходима уже сейчас?
Саму процедуру рекомендуется делать не чаще, чем раз в месяц. Людям, обладающим жирной кожей стоит записываться на чистку чаще, чем с сухой, ведь блеск и шероховатости будут образовываться намного активнее.
Больно ли это?
Правильно выполненная процедура будет даже расслабляющей, но никак не болезненной. Макияж наносить сразу после чистки не стоит, ведь это может вызвать раздражение, боль и закупорить открытые поры кожи.
Как восстановить кожу после процедуры?
Используйте маски с каолином или серой. Они выровняют вашу кожу и сделают ее более гладкой.
Можно ли самостоятельно очистить кожу?
Можно, но только используя аппараты для ультразвукового пилинга кожи. Ни в коем случае не давите прыщи, это надо запомнить еще с подросткового возраста.
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