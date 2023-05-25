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Министерство внутренней безопасности США прогнозирует скачок преступности во время выборов президента

Политика
Министерство внутренней безопасности США прогнозирует скачок преступности во время выборов президента

Министерство внутренней безопасности США обеспокоено вероятными массовыми беспорядками, которые могут начаться в связи с выборами президента в 2024 году.

По предположениям МВБ, во время президентских выборов в 2024 году, где главными кандидатами являются действующий президент Джо Байден и экс-лидер страны Дональд Трамп, могут начаться резкие всплески насилия и беспорядков, вызванные теми или иными решениями и результатами во время голосования, говорится в официальном сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что губернатор Флориды Рон Десантис подал официальную заявку на участие в президентских выборах. Он представляет партию республиканцев, от которой также баллотируется Трамп. Таким образом на данный момент в США есть три главных кандидата: Трамп, Байден и Десантис.
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