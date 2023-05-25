Министерство внутренней безопасности США прогнозирует скачок преступности во время выборов президента

Министерство внутренней безопасности США обеспокоено вероятными массовыми беспорядками, которые могут начаться в связи с выборами президента в 2024 году.
По предположениям МВБ, во время президентских выборов в 2024 году, где главными кандидатами являются действующий президент Джо Байден и экс-лидер страны Дональд Трамп, могут начаться резкие всплески насилия и беспорядков, вызванные теми или иными решениями и результатами во время голосования, говорится в официальном сообщении министерства.
Ранее сообщалось, что губернатор Флориды Рон Десантис подал официальную заявку на участие в президентских выборах. Он представляет партию республиканцев, от которой также баллотируется Трамп. Таким образом на данный момент в США есть три главных кандидата: Трамп, Байден и Десантис.