Министерство внутренней безопасности США прогнозирует скачок преступности во время выборов президента

По предположениям МВБ, во время президентских выборов в 2024 году, где главными кандидатами являются действующий президент Джо Байден и экс-лидер страны Дональд Трамп, могут начаться резкие всплески насилия и беспорядков, вызванные теми или иными решениями и результатами во время голосования, говорится в официальном сообщении министерства.