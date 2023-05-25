Россияне оказались не готовы довериться нейросетям

Исследовательский центр «Зарплаты.ру» и онлайн-университет Skypro провели опрос, который показал, насколько россияне готовы доверять искусственному интеллекту. Результаты были опубликованы «Газетой.Ru».
Около половины респондентов (48%) готовы доверить ИИ создание текстов, для которых не хватает времени, 47% - разработку ИТ-продукта, 29% - составление плана обучения, а 20% - написание резюме. Однако только четверть опрошенных используют искусственный интеллект: для общения (13%), работы (9%) и учебы (2%), причем большинство респондентов (62%) планирует пользоваться системой в ближайшее время, а каждый седьмой пока боится потенциального взаимодействия.
Респонденты также отметили, что искусственный интеллект не заменит живых преподавателей. Только 34% готовы доверить свое обучение системе. Однако опрошенные выделили явные преимущества использования ИИ перед преподавателем. Респонденты считают, что система не будет предвзятой (29%), у нее отсутствуют эмоции (37%), она более работоспособна (30%), а также не требует дополнительных финансовых затрат (27%).
Ранее СМИ рассказали о том, какие профессии могут быть заменены нейросетями в ближайшем будущем. В список вошли художники, иллюстраторы, фотографы и журналисты.