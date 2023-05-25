Россияне оказались не готовы довериться нейросетям

Респонденты также отметили, что искусственный интеллект не заменит живых преподавателей. Только 34% готовы доверить свое обучение системе. Однако опрошенные выделили явные преимущества использования ИИ перед преподавателем. Респонденты считают, что система не будет предвзятой (29%), у нее отсутствуют эмоции (37%), она более работоспособна (30%), а также не требует дополнительных финансовых затрат (27%).