«Билет на «Титаник»»: Посольство России рассказало о причинах недопустимости сотрудничества с США

Сотрудничать или поддерживать дружественные отношения с США можно сравнить с «покупкой билета на "Титаник"», потому что в этой стране процветает экономическое и расовое неравенство и насилие, которое дополняется лицемерием со стороны правительства, проявляющемся в попытках вмешаться в жизнь других стран и своей бесконечной лжи, говорится в официальном Telegram-канале посольства.