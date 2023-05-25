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«Билет на "Титаник"»: Посольство России рассказало о причинах недопустимости сотрудничества с США

Политика
«Билет на «Титаник»»: Посольство России рассказало о причинах недопустимости сотрудничества с США

Посольство России в Боснии и Герцеговине рассказало, почему союзные отношения с США не могут привести ни к чему хорошему.

Сотрудничать или поддерживать дружественные отношения с США можно сравнить с «покупкой билета на "Титаник"», потому что в этой стране процветает экономическое и расовое неравенство и насилие, которое дополняется лицемерием со стороны правительства, проявляющемся в попытках вмешаться в жизнь других стран и своей бесконечной лжи, говорится в официальном Telegram-канале посольства.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос заявил о прекращении военной и финансовой поддержки Украины со стороны США в случае, если правящая партия демократов проиграет республиканцам на выборах в 2024 году. Экс-агент отметил, что первым указом республиканцев на руководящих должностях станет отказ от спонсирования Киева.
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