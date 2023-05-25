Посольство России в Боснии и Герцеговине рассказало, почему союзные отношения с США не могут привести ни к чему хорошему.
Сотрудничать или поддерживать дружественные отношения с США можно сравнить с «покупкой билета на "Титаник"», потому что в этой стране процветает экономическое и расовое неравенство и насилие, которое дополняется лицемерием со стороны правительства, проявляющемся в попытках вмешаться в жизнь других стран и своей бесконечной лжи, говорится в официальном Telegram-канале посольства.
Ранее сообщалось, что бывший сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос заявил о прекращении военной и финансовой поддержки Украины со стороны США в случае, если правящая партия демократов проиграет республиканцам на выборах в 2024 году. Экс-агент отметил, что первым указом республиканцев на руководящих должностях станет отказ от спонсирования Киева.