CNN: Европа бездействует, пока около тысячи беженцев терпят кораблекрушение в Средиземном море

Две лодки, на борту которых находится около тысячи беженцев из Ливана терпят бедствие в Средиземном море. Плавательные средства заглохли в центре вод и начали тонуть.
Как сообщает сайт CNN, спасатели в курсе происходящего и направляют запросы в итальянские и мальтийские диспетчерские порты, но ответа не поступает.
«Власти проинформированы - спасательные работы необходимы срочно и без промедления», - сообщает проект по спасению беженцев с моря Alarm Phone.
Добровольцы на спасательных судах уже направились в сторону бедствия. Судно Life Support, принадлежащее организации Emergency выдвинулось в район происшествия, дабы оказать посильную помощь.
«Ситуация кажется очень критической, мы безуспешно пытаемся связаться с #MRCCMalta #coastguard (аккаунты в социальных сетях береговой охраны и координационного центра Мальты)», - заявили представители организации.
Сообщается, что ситуация считается катастрофической, ведь на одна из лодок начала тонуть.
Ранее рыболовецкое судно с 39 людьми потерпело кораблекрушение в Индийском океане.