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РИА Новости: На территории Киева прогремели мощные взрывы

Происшествия
РИА Новости: На территории Киева прогремели мощные взрывы

Средства массовой информации сообщили о прогремевших взрывах и работе воздушной тревоги в столице Украины. Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости».

Подробная информация о причинах и обстоятельствах произошедшего в настоящее время отсутствует. До этого на территории Киевской области работали системы противовоздушной обороны «из-за возможных атак беспилотников».

Ранее A42.RU сообщил, что три села в Курской области остались без света в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Сброшенное с БПЛА взрывное устройство повредило подстанцию, вследствие чего без электроснабжения оказались села Плехово, Гуево и Горналь в Суджанском районе.
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