РИА Новости: На территории Киева прогремели мощные взрывы

Средства массовой информации сообщили о прогремевших взрывах и работе воздушной тревоги в столице Украины. Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости».
Подробная информация о причинах и обстоятельствах произошедшего в настоящее время отсутствует. До этого на территории Киевской области работали системы противовоздушной обороны «из-за возможных атак беспилотников».
Ранее A42.RU сообщил, что три села в Курской области остались без света в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Сброшенное с БПЛА взрывное устройство повредило подстанцию, вследствие чего без электроснабжения оказались села Плехово, Гуево и Горналь в Суджанском районе.