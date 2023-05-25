РИА Новости: На территории Киева прогремели мощные взрывы

Ранее A42.RU сообщил, что три села в Курской области остались без света в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Сброшенное с БПЛА взрывное устройство повредило подстанцию, вследствие чего без электроснабжения оказались села Плехово, Гуево и Горналь в Суджанском районе.