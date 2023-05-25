Огнеборцы локализовали пожар на торговых рядах в Одинцово

Пресс-служба МЧС России сообщила о локализации пожара на строительном рынке в Одинцово. Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости».
Локализация огня была произведена в 01:54 по московскому времени. Более детальная информация о происшествии отсутствует. Данные о пострадавших также не поступали.
Ранее A42.RU сообщил о пожаре в одном из пятиэтажных домов на улице Клинической Краснодара после взрыва газа. Сообщение о возгорании поступило в 17:22 по московскому времени. К борьбе с пламенем были всего привлечены 123 специалиста и 36 единиц специальной техники. 45 человек были эвакуированы из здания.