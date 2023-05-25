Огнеборцы локализовали пожар на торговых рядах в Одинцово

Ранее A42.RU сообщил о пожаре в одном из пятиэтажных домов на улице Клинической Краснодара после взрыва газа. Сообщение о возгорании поступило в 17:22 по московскому времени. К борьбе с пламенем были всего привлечены 123 специалиста и 36 единиц специальной техники. 45 человек были эвакуированы из здания.