Проблема в полотенцах: Тренер Скарнати рассказала, как обезопасить детей в бассейне

Британский тренер по плаванию Никки Скарнати выразила мнение, что большинство родителей неправильно оборачивают своих детей полотенцами после плавания. Об этом сообщило издание «Газета.ру».
По словам Скарнати, многие родители накидывают полотенце на плечи своих детей, как мантию, чтобы они не замерзли, когда выходят из воды. Однако такой метод может стать опасным, если ребенок споткнется, так как он не сможет освободить руки и может получить серьезные травмы. Если же он в таком полотенце окажется в воде, то ему будет трудно выбраться, так как все его конечности будут связаны, и он может утонуть.
Скарнати рекомендует вытирать детей и обернуть полотенце вокруг их талиии под грудью, оставив руки свободными. Это более безопасный и правильный способ, который позволит ребенку выставить руки вперед при падении и не быть скованным в воде, если он случайно упадет в бассейн.
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