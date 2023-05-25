Проблема в полотенцах: Тренер Скарнати рассказала, как обезопасить детей в бассейне

По словам Скарнати, многие родители накидывают полотенце на плечи своих детей, как мантию, чтобы они не замерзли, когда выходят из воды. Однако такой метод может стать опасным, если ребенок споткнется, так как он не сможет освободить руки и может получить серьезные травмы. Если же он в таком полотенце окажется в воде, то ему будет трудно выбраться, так как все его конечности будут связаны, и он может утонуть.