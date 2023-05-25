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Специалист Илюхин рассказал, как родители могут поддержать ребенка перед сдачей ЕГЭ

Общество
Специалист Илюхин рассказал, как родители могут поддержать ребенка перед сдачей ЕГЭ

Директор Центра систем оценки и управления качеством образования Федерального института развития образования РАНХиГС Борис Илюхин рассказал сайту Радио Sputnik, как родители могут поддержать своего ребенка перед сдачей ЕГЭ.

Для начала, он рекомендует школьникам «прийти в себя», подышать и расслабиться перед важным экзаменом, ведь на самой сдаче лучше всего быть спокойным и уверенным в себе.

«Самое главное – иметь на экзамене ясную голову», - заявил Илюхин.

Также, эксперт считает, что прибегать к помощи медикаментов стоит только в крайних случаях и по назначению врача, ведь лучшей помощью можно считать поддержку со стороны родителей.

«(Ребенка) просто взять его за руку, пойти с ним в парк, покататься, в конце концов сходить в кино, расслабиться, успокоиться», - советует специалист.

Нервозность нагнетать Илюхин также не советует, ведь задача родителя дать ребенку поверить в себя и не сомневаться в его успехе, ведь он потратил много сил на подготовку к экзамену.

«Нормальное психоэмоциональное состояние на экзамене не менее важно, чем подготовленность», - резюмирует специалист.

Ранее эксперт по ЕГЭ Инесса Васильева порекомендовала ученикам молиться перед сдачей экзамена.
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