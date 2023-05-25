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Психиатр Меринов рассказал, чем опасны ветераны боевых действий

Общество
Психиатр Меринов рассказал, чем опасны ветераны боевых действий

Ветераны боевых действий, страдающие от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), могут иногда проявлять агрессию по отношению к окружающим. Об этом доктор медицинских наук Алексей Меринов рассказал «Ленте.ру».

По словам Меринова, большая часть людей с ПТСР склонна к тревожному или астеническому типу поведения, когда человек чувствует себя изнутри пустым и неспособным на действия, поэтому его поведение не будет агрессивным.

Люди с дисфорическим типом ПТСР часто испытывают гнев и раздражительность, но их поведение обычно провоцируется чувством страха, поэтому они вряд ли будут опасны для окружающих.

Соматофорный вариант ПТСР характеризуется ощущением массы болезненных симптомов, а истерический и депрессивный типы расстройства могут проявляться диссоциативным поведением и стремлением привлечь к себе внимание. Во всех трех случаях, как отметил психиатр, поведение человека вряд ли будет опасным для окружающих.

Ранее Меринов рассказывал о том, какова вероятность появления ПТСР у свидетелей боевых действий. Он считает, что этот показатель может доходить до ста процентов.
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