Психиатр Меринов рассказал, чем опасны ветераны боевых действий

Ветераны боевых действий, страдающие от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), могут иногда проявлять агрессию по отношению к окружающим. Об этом доктор медицинских наук Алексей Меринов рассказал «Ленте.ру».
По словам Меринова, большая часть людей с ПТСР склонна к тревожному или астеническому типу поведения, когда человек чувствует себя изнутри пустым и неспособным на действия, поэтому его поведение не будет агрессивным.
Люди с дисфорическим типом ПТСР часто испытывают гнев и раздражительность, но их поведение обычно провоцируется чувством страха, поэтому они вряд ли будут опасны для окружающих.
Соматофорный вариант ПТСР характеризуется ощущением массы болезненных симптомов, а истерический и депрессивный типы расстройства могут проявляться диссоциативным поведением и стремлением привлечь к себе внимание. Во всех трех случаях, как отметил психиатр, поведение человека вряд ли будет опасным для окружающих.
Ранее Меринов рассказывал о том, какова вероятность появления ПТСР у свидетелей боевых действий. Он считает, что этот показатель может доходить до ста процентов.