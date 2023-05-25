Пожарные не обнаружили возгорания в здании Минобороны в Москве

ГУ МЧС России по Москве сообщило, что «пожар» в здании Министерства обороны на Фрунзенской набережной в столице не был обнаружен. Об этом пишет информационное агентство «ТАСС».
Пожарные подразделения прибыли к зданию Минобороны, оценили обстановку и не подтвердили факта возгорания строения оборонного ведомства. Информация о пострадавших спасателям также не поступала.
Ранее РИАМО сообщил о возгорании строительного рынка «Акос» в Одинцово. Очевидцы слышали звуки хлопков, а столб дыма был виден из разных концов населенного пункта. Пожар изначально распространился на площади в 500 квадратных метров.