«Это опасно для нас»: Эксперт Владимир Прохватилов назвал новую угрозу для России

Военный эксперт Владимир Прохватилов рассказал о том, чем опасны немецкие ракеты Taurus, которые Германия может передать Украине по примеру Великобритании, отправившей свои ракеты Storm Shadow.
Ракеты Taurus могут обходить системы ПВО, так как способны работать без радаров и лететь по заранее подготовленной программе на низкой высоте. Таким образом, если вооруженные силы Украины (ВСУ) получат эти ракеты, то российские системы ПВО могут не справиться с такой нагрузкой, приводит слова Прохватилова URA.RU.
«Это представляет угрозу для нас», - резюмировал эксперт.
Ранее сообщалось, что Великобритания передала Киеву ракеты большой дальности Storm Shadow. Однако главным условием этих поставок стало то, что Украина не будет использовать эти ракеты по целям, находящимся на территории России.