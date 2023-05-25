«Это опасно для нас»: Эксперт Владимир Прохватилов назвал новую угрозу для России

Ракеты Taurus могут обходить системы ПВО, так как способны работать без радаров и лететь по заранее подготовленной программе на низкой высоте. Таким образом, если вооруженные силы Украины (ВСУ) получат эти ракеты, то российские системы ПВО могут не справиться с такой нагрузкой, приводит слова Прохватилова URA.RU.