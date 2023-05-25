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Myśl Polska: Поляки решили воевать с русскими на пляжах Турции

Общество
Myśl Polska: Поляки решили воевать с русскими на пляжах Турции

Многие граждане Польши впадают в недоумение, когда узнают, что на турецких пляжах растет не только количество туристов из Украины, но и доля украинцев, владеющих недвижимостью в Турции. В то же время поляки высказывают негатив и к россиянам.

Информационное издание Myśl Polska сообщило, что многие граждане Польши впитывают ненависть к русским еще «с молоком матери», при этом они не верят в то, что их предкам пару поколений назад «русские были безразличны». Теперь же навязываемое «антироссийство» часто трансформируется в конфликты на туристических пляжах и нападки на граждан России.

Журналисты также отметили, что провоцирование конфликтов в Турции со стороны поляков является их способом борьбы против «агрессии Москвы», хотя от украинцев таких инициатив не поступает. Виной всему становится «потрепанная голова перегретого пляжного гусара», в которой не хватает места для размышлений.

Ранее РИАМО сообщил, что президент РФ Владимир Путин стал во главе списка целей ГУР Минобороны Украины.
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