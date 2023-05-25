Myśl Polska: Поляки решили воевать с русскими на пляжах Турции

Информационное издание Myśl Polska сообщило, что многие граждане Польши впитывают ненависть к русским еще «с молоком матери», при этом они не верят в то, что их предкам пару поколений назад «русские были безразличны». Теперь же навязываемое «антироссийство» часто трансформируется в конфликты на туристических пляжах и нападки на граждан России.