К побережью США приближается смертоносный ураган

Скорость ветра внутри «Мавра» равняется 225 километрам в час, что относит его в четвертую категорию ураганов. Специалисты опасаются повторения катастрофы 2002 года, когда супертайфун «Понгоса» вышел на сушу и нанес США ущерб на $730 млн.