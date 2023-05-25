К побережью США приближается смертоносный ураган

К острову Гуам в США приближается самый мощный за последние 20 лет наблюдений тайфун под названием «Мавр». Об этом сообщил сайт Радио Sputnik.
На данный момент зафиксировано отключение от электричества на 98% территорий острова. Губернатор архипелага Лу Леон Герреро призывает местных жителей не выходить на улицу и соблюдать предписанные инструкции безопасности.
Скорость ветра внутри «Мавра» равняется 225 километрам в час, что относит его в четвертую категорию ураганов. Специалисты опасаются повторения катастрофы 2002 года, когда супертайфун «Понгоса» вышел на сушу и нанес США ущерб на $730 млн.
Ранее СМИ Тайваня предупредили Японию об отклонении тайфуна «Мавр» в сторону островов.