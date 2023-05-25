Financial Times: Евросоюз хочет перечислить Украине проценты от использования замороженных российских активов

В среду, 24 мая, депутаты стран Евросоюза провели совещание, на котором обсуждалась возможность перечисления Украине новой финансовой помощи в виде процентов с российских активов. Замороженные средства России на сумму более 196 млрд евро регулярно приносят проценты, которые можно отправить Киеву на нужды общества или восстановление инфраструктуры страны. Однако для этого необходимо согласовать эту операцию юридически, информирует Financial Times.