Врач Меринов рассказал о главной опасности ПТСР

Эксперт напомнил, что в психиатрии есть не только простой ПТСР, но и комплексный, которые различаются между собой. Первый является реакцией на острую травму или трагедию, когда человек переживает флешбэки из прошлого, но психическая травма не становится частью его личности. В случае с комплексным, травма воздействует на человека на протяжении длительного времени, но может не быть столь яркой и острой.