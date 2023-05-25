Врач Меринов рассказал о главной опасности ПТСР

Доктор медицинских наук Алексей Меринов, заявил в интервью «Ленте.ру», что вероятность появления посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у свидетелей боевых действий и катастроф может достигать ста процентов.
По словам эксперта, около 7-10 процентов населения мира когда-либо сталкивались с симптомами ПТСР, но среди людей, попавших в экстремальные ситуации, число тех, кто может получить расстройство, теоретически стремиться к абсолютным значениям.
Меринов отметил, что недуг может быть вызван различными причинами. Например, у ребенка клинические проявления ПТСР могут вызвать даже гибель любимого домашнего животного. Часто диагноз встречается у специалистов, работа которых связана со спасением жизней людей, таких как сотрудники МЧС, врачи скорой помощи и другие.
Эксперт напомнил, что в психиатрии есть не только простой ПТСР, но и комплексный, которые различаются между собой. Первый является реакцией на острую травму или трагедию, когда человек переживает флешбэки из прошлого, но психическая травма не становится частью его личности. В случае с комплексным, травма воздействует на человека на протяжении длительного времени, но может не быть столь яркой и острой.
Ранее психолог Иван Хватов перечислил причины, по которым дети издеваются над животными. Он считает, что такое поведение может быть вызвано проблемами в школе.