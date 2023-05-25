Аналитик Коростелев рассказал о главной опасности мессенджеров

Аналитик Павел Коростелев высказал опасения относительно рисков, связанных с отправкой личных данных, информации о платежах и копий документов через мессенджеры. Издание «Известия» поделилось мнением эксперта.
Коростелев указал на то, что злоумышленники могут получить доступ к всей информации, сохраненной в мессенджерах, в случае взлома аккаунта. Они могут использовать украденные данные, чтобы взять микрозайм или получить дополнительную информацию о конкретном пользователе (например, ИНН), используя уже имеющуюся там информацию для дальнейшей атаки на жертву.
По мнению эксперта, не следует отправлять копии документов и личные данные через мессенджеры. Если это все же необходимо, то лучше удалить переписку после передачи информации. Тем не менее, Коростелев напомнил, что некоторые из них, могут хранить переписку не только на устройстве, но и в облачных хранилищах iCloud и Google Cloud, закрепленных за Apple и Google-аккаунтами пользователей. Злоумышленники могут восстановить историю переписки, поэтому следует быть осторожным и не отправлять таким способом личные данные и конфиденциальную информацию.
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