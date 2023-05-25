Аналитик Коростелев рассказал о главной опасности мессенджеров

По мнению эксперта, не следует отправлять копии документов и личные данные через мессенджеры. Если это все же необходимо, то лучше удалить переписку после передачи информации. Тем не менее, Коростелев напомнил, что некоторые из них, могут хранить переписку не только на устройстве, но и в облачных хранилищах iCloud и Google Cloud, закрепленных за Apple и Google-аккаунтами пользователей. Злоумышленники могут восстановить историю переписки, поэтому следует быть осторожным и не отправлять таким способом личные данные и конфиденциальную информацию.