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Российские осужденные снизили вырубку леса на 31%

Экономика
Российские осужденные снизили вырубку леса на 31%

Государственная лесоучетная организация «Рослесинфорг» предоставила отчет, в котором видно, что объемы лесозаготовительных мероприятий, производимые учреждениями ФСИН сократились на 31%.

Как сообщает сайт РБК, связано это может быть с вербовкой на участие в СВО и «кривая» отчетность учреждения. Подчеркивается, что лесная промышленность во всем мире циклично развивается. Однако, экспорт пиломатериалов из древесины хвойных пород за 2022 год снизился на 22%.

Как отмечает гендиректор компании Lesprom Network Алексей Богатырев, в этом году лесозаготовительные компании не смогут выйти на полную нагрузку своих мощностей, а ситуация вокруг множества предприятий складывается «катастрофическая».

Ранее стало известно, что депутатская семья будет отвечать в суде за незаконную вырубку леса в Красноярском крае.
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