Российские осужденные снизили вырубку леса на 31%

Как сообщает сайт РБК, связано это может быть с вербовкой на участие в СВО и «кривая» отчетность учреждения. Подчеркивается, что лесная промышленность во всем мире циклично развивается. Однако, экспорт пиломатериалов из древесины хвойных пород за 2022 год снизился на 22%.