Площадь пожара на рынке в Одинцово увеличилась в два раза

МЧС России сообщило, что площадь распространения огня на торговых павильонах в Одинцово увеличилась до 1200 квадратных метров. Соответствующей информацией министерство поделилось в официальном Telegram-канале.
Сообщается, что в настоящее время происходит наращивание средств и сил для предотвращения дальнейшего распространения пламени. Информация об актуальном количестве привлеченной специальной техники и личном составе не предоставлена. Данные о пострадавших отсутствуют.
Ранее сообщалось о пожаре на рынке в Одинцово. Огонь охватил ряд торговых мест. К борьбе с возгоранием были привлечены 85 человек и 27 единиц специальной техники.