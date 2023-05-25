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Площадь пожара на рынке в Одинцово увеличилась в два раза

Происшествия
Площадь пожара на рынке в Одинцово увеличилась в два раза

МЧС России сообщило, что площадь распространения огня на торговых павильонах в Одинцово увеличилась до 1200 квадратных метров. Соответствующей информацией министерство поделилось в официальном Telegram-канале.

Сообщается, что в настоящее время происходит наращивание средств и сил для предотвращения дальнейшего распространения пламени. Информация об актуальном количестве привлеченной специальной техники и личном составе не предоставлена. Данные о пострадавших отсутствуют.

Ранее сообщалось о пожаре на рынке в Одинцово. Огонь охватил ряд торговых мест. К борьбе с возгоранием были привлечены 85 человек и 27 единиц специальной техники.
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