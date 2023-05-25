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ТАСС: В здании Минобороны в Москве начался пожар

Происшествия
ТАСС: В здании Минобороны в Москве начался пожар

В здании Министерства обороны России на Фрунзенской набережной, в центре Москвы начался пожар.

Как сообщает Telegram-канал ТАСС, возгорание началось на одном из балконов. На данный момент идет ликвидация пожара, работают экстренные службы. Информации о пострадавших и причинах возгорания пока не сообщается.

Ранее стало известно, что в подмосковном Одинцово, на рынке, начался пожар. Его площадь составила более 500 квадратных метров. К тушению возгорания привлечены более 85 человек личного состава МЧС и 27 единиц спецтехники.
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