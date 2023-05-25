Эксперты рассказали, как можно сэкономить на летнем отпуске

Согласно результатам исследования, для экономии на отдыхе в отпуске можно найти более дешевые билеты и недорогой отель. Об этом сообщает издание «Известия».
Для экономии на покупке билетов, эксперты советуют их покупать заранее, если даты поездки уже известны. Билеты на поезда наиболее выгодны в начале продаж, так что подключение уведомлений о начале продаж на сервисе покупки проездных документов может помочь не упустить выгодное предложение.
Также авиакомпании регулярно проводят распродажи, и чтобы сэкономить, можно подписаться на социальные сети и рассылки любимых агрегаторов и перевозчиков. При бронировании отеля следует тщательно изучить цены на дополнительные услуги в разных вариантах, чтобы не переплатить за ненужные сервисы. Например, в одних отелях может быть включен только завтрак, а в других - и завтрак, и обед.
Ранее СМИ сообщили, что в Крыму произошло существенное падение цен на проживание. Это связано с резким сокращением потока туристов в регион.