Эксперты рассказали, как можно сэкономить на летнем отпуске

Также авиакомпании регулярно проводят распродажи, и чтобы сэкономить, можно подписаться на социальные сети и рассылки любимых агрегаторов и перевозчиков. При бронировании отеля следует тщательно изучить цены на дополнительные услуги в разных вариантах, чтобы не переплатить за ненужные сервисы. Например, в одних отелях может быть включен только завтрак, а в других - и завтрак, и обед.