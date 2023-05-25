Издание The Daily Telegraph сообщило, чем опасно для Украины нападение украинских диверсантов на российские территории.
Киев активно отрицает свою причастность к диверсионным вылазкам украинцев, которые были замечены под Белгородом. Однако, если президент Украины Владимир Зеленский действительно имеет к этому отношение, то эти действия будут расценены, как нападение на суверенитет РФ и могут привести к эскалации конфликта путем использования Москвой тактического ядерного оружия, информирует The Daily Telegraph.
Ранее сообщалось, что неизвестный беспилотник атаковал Белгород с помощью бомбы. Взрывное устройство было сброшено с дрона и повредило легковую машину, стоявшую у проезжей части. Пострадавших в ходе инцидента не было, однако автомобилю были нанесены серьезные повреждения.