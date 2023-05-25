Daily Telegraph: Россия применит ядерное оружие, если узнает о причастности Киева к диверсантам в Белгороде

Киев активно отрицает свою причастность к диверсионным вылазкам украинцев, которые были замечены под Белгородом. Однако, если президент Украины Владимир Зеленский действительно имеет к этому отношение, то эти действия будут расценены, как нападение на суверенитет РФ и могут привести к эскалации конфликта путем использования Москвой тактического ядерного оружия, информирует The Daily Telegraph.