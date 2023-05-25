Внезапная смерть: Гелиобиолог Тамара Бреус рассказала о критическом влиянии магнитных бурь на здоровье

Если частота колебаний совпадает с показателями сердечной системы, то такая ситуация может грозить инсультами и инфарктами. Изменения в ритмах магнитных бурь могут спровоцировать тахикардию, аритмию и брадикардию. Люди с проблемами опорно-двигательной системы страдают от болевых ощущений при изменении поля.