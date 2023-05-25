Внезапная смерть: Гелиобиолог Тамара Бреус рассказала о критическом влиянии магнитных бурь на здоровье

Ведущий научный сотрудник лаборатории «Космическая погода» Института космических исследований РАН Тамара Бреус рассказала о влиянии магнитных бурь на физическое состояние человека. Об этом пишет «Газета.ру».
Человек обычно приспособлен к изменениям геомагнитного поля Земли, однако оно иногда может серьезно влиять на его здоровье – каждая клетка организма имеет собственный заряд и по-своему реагирует на магнитные бури.
Если частота колебаний совпадает с показателями сердечной системы, то такая ситуация может грозить инсультами и инфарктами. Изменения в ритмах магнитных бурь могут спровоцировать тахикардию, аритмию и брадикардию. Люди с проблемами опорно-двигательной системы страдают от болевых ощущений при изменении поля.
Бреус подчеркнула, что самой восприимчивой к магнитным бурям группой являются младенцы и пожилые люди. Они находятся в особой опасности, поскольку изменения поля могут спровоцировать их внезапную смерть.
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