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На аукционе продали единственный прижизненный сборник стихов Лермонтова за 6 млн рублей

Общество
На аукционе продали единственный прижизненный сборник стихов Лермонтова за 6 млн рублей

Единственный сборник стихов российского поэта и писателя Михаила Лермонтова, выпущенный при жизни гения, продали на аукционе «Литфонда» за 6 миллионов рублей.

Как сообщает сайт Культуромания, собрание подготовил для печати сам автор. В него вошли 26 стихотворений и две поэмы: «Мцыри» и «Песнь о купце Калашникове». Тираж сборника составлял 1000 экземпляров и вышел в свет в тот момент, когда Лермонтов служил на Кавказе и отдыхал от недавней экспедиции в крепости Грозной.

Ранее потомок Михаила Лермонтова объяснил поддержку СВО со стороны россиян, используя цитату из стихотворения своего предка.
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