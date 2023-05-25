На аукционе продали единственный прижизненный сборник стихов Лермонтова за 6 млн рублей

Как сообщает сайт Культуромания, собрание подготовил для печати сам автор. В него вошли 26 стихотворений и две поэмы: «Мцыри» и «Песнь о купце Калашникове». Тираж сборника составлял 1000 экземпляров и вышел в свет в тот момент, когда Лермонтов служил на Кавказе и отдыхал от недавней экспедиции в крепости Грозной.